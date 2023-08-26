بدء حجز شقق بنك التعمير والإسكان غدا.. اعرف الشروط والأسعار وأنظمة السداد

يبدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، حجز شقق نزهة الأندلس في القاهرة الجديدة، يوم الأحد المقبل الموافق 27-8-2023، في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28-8-2023 الساعة 11:59 منتصف الليل، بعد أن ينتهي من استقبال طلبات التقديم على شقق نزهة الأندلس في القاهرة الجديدة يوم 22-8-2023 حتى الساعة 11:59 مساءً.

خصائص شقق بنك التعمير والإسكان في القاهرة الجديدة

1- التخصيص بأسبقية الحجز "أونلاين".

2- الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، www.hdb-reservation.com.

3- الشقق كاملة التشطيب.

4- العمارات السكنية مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية.

شروط حجز شقق بنك التعمير والإسكان في القاهرة الجديدة

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

3- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

4- تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ۱۱۹ السنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية؛ مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5- تعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملاً لأحكامه.

6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛ حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية البيع شامل المباني وما يخصها مشاعا في الأرض المقام عليها الوحدات المباعة والأجزاء المشتركة كلا بنسبة تعادل مساحة الوحدة المباعة إلى إجمالي مساحة وحدات المبنى الكائن به الوحدات وذلك دون الحق في تملك السطح أو أي أراضي تحيط بالمبنى أو الجراج الكائن أسفل العمارة.

8- بعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

9- الجراجات الكائنة أسفل العمارات بالمشروع سيتم تخصيصها للسادة المنتفعين بالمشروع وفقا لأسلوب التخصيص الذي يحدده الحساب وبمقابل مادي وفقا لما سيرد توضيحه بالشروط المالية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلاً.

مساحات شقق بنك التعمير والإسكان في القاهرة الجديدة

1- تتراوح مساحة الشقق بين 130 و150 مترًا.

أسعار شقق بنك التعمير والإسكان في القاهرة الجديدة

1- أسعار الوحدات محددة ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

2- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

3- يتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) الأعمال الصيانة والنظافة والحراسة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

4- تم تحديد مبلغ 100000 جنيه، وذلك قيمة تخصيص مساحة تسع لسيارة واحدة بالجراج الكائن أسفل العقار ويتم سداد هذه القيمة دفعة واحدة تسدد عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

5- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه) عند توصيلها للوحدة.

أنظمة سداد شقق بنك التعمير والإسكان في القاهرة الجديدة



شقة 130 مترًا:

1- بلغ سعر الشقة: 1622250 جنيهًا.

2- جدية الحجز: 100 ألف جنيه.

3- قيمة استكمال 15%+ 2% مصاريف إدارية: 175783 جنيهًا.

4- قيمة الـ 10% تسدد خلال 3 أشهر: 162225 جنيهًا.

5- المبلغ المتبقي بعد خصم 7% في حالة سداد كامل المبلغ خلال شهرين من استكمال المقدم + 2% مصاريف إدارية: 1265355 جنيهًا.

6- دفعة ربع سنوية لمدة 3 سنوات: 22500 جنيه.

7- قيمة الـ 20% تسدد عند التعاقد: 324450 جنيهًا.

شقة 140 مترًا:

1- بلغ سعر الشقة: 1365000 جنيهًا.

2- جدية الحجز: 100 ألف جنيه.

3- قيمة استكمال 15%+ 2% مصاريف إدارية: 132050 جنيهًا.

4- قيمة الـ 10% تسدد خلال 3 أشهر: 136500 جنيه.

5- المبلغ المتبقي بعد خصم 7% في حالة سداد كامل المبلغ خلال شهرين من استكمال المقدم + 2% مصاريف إدارية: 1064700 جنيه.

6- دفعة ربع سنوية لمدة 3 سنوات: 22500 جنيه.

7- قيمة الـ 20% تسدد عند التعاقد: 273000 جنيهًا.

شقة 150 مترًا:

1- بلغ سعر الشقة: 1522500 جنيه.

2- جدية الحجز: 100 ألف جنيه.

3- قيمة استكمال 15%+ 2% مصاريف إدارية: 158825 جنيهًا.

4- قيمة الـ 10% تسدد خلال 3 أشهر: 152250 جنيهًا.

5- المبلغ المتبقي بعد خصم 7% في حالة سداد كامل المبلغ خلال شهرين من استكمال المقدم + 2% مصاريف إدارية: 1187550 جنيه.

6- دفعة ربع سنوية لمدة 3 سنوات: 22500 جنيه.

7- قيمة الـ 20% تسدد عند التعاقد: 304500 جنيه.