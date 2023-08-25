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مصر

وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ودار مصر بدمياط الجديدة.. 3 سبتمبر

عاصم الجزار
عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3 /9 /2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3 /10 /2023، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023: 16/2/2023.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1: 13، يوم الأحد 3/9/2023، و41 وحدة بالعمارات من 14: 21، يوم الإثنين 4/9/2023، و 37 وحدة بالعمارتين 22 و 23، يوم الثلاثاء 5/9/2023، و 40 وحدة بالعمارتين 24 و 25، يوم الأربعاء 6/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 7/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام  في الأيام السابقة، وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و 27، يوم الأحد 10/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 28 و 29، يوم الإثنين 11/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 30 و 31، يوم الثلاثاء 12/9/2023، و 44 وحدة بالعمارتين 32 و 34، يوم الأربعاء 13/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36، يوم الأحد 17/9/2023، و 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38، يوم الإثنين 18/9/2023، و 44 وحدة بالعمارتين 39 و 40، يوم الثلاثاء 19/9/2023، و 22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء 20/9/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر "المرحلة الرابعة"

 

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر "المرحلة الرابعة" بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34 ، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات بالعمارات أرقام (142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193) بذات المجاورة، يوم الإثنين 2/10/2023، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 3/10/2023، لمن تخلف عن الاستلام في اليومين السابقين.

عاصم الجزار الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الإسكان المتميز مشروع دار مصر

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