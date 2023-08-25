الإسكان: تشغيل نفق سيارات ربوة أكتوبر الجديدة قبل نهاية العام بتكلفة 60 مليون جنيه

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبد المقصود، أنه تم الانتهاء من منظومة الدفع النفقي للجزء الأول من نفق سيارات منطقة ربوة أكتوبر، وجاري تنفيذ الدفع النفقي للجزء الثاني بعد التنسيق مع هيئة السكك الحديدية، موضحاً أن المشروع يضم نفقين خرسانيين وزن كل هيكل خرساني 2500 طن، وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

مشروع النفق يربط أحياء منطقة الربوة الخمسة وسيُسهم في تنمية المنطقة

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروع النفق يربط أحياء منطقة الربوة الخمسة وسيُسهم بشكل محوري في تنمية المنطقة وسهولة الحركة والانتقالات بشكل كبير، وذلك تلبيةً لمطالب ساكني المنطقة، وسعيا من جهاز المدينة في تنفيذ خططه المستقبلية في تنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية.

وأشار أنه جاري الانتهاء من مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 625 ميجا فولت أمبير وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه، والمتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

تشغيل خط مواصلات يربط منطقة غرب المطار بميدان الحصري

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجهاز المهندس محمود مراد، أنه تم الاهتمام بتوفير الخدمات الرئيسية بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، حيث تم تشغيل خط مواصلات يربط منطقة غرب المطار بميدان الحصري، كما تم توفير منافذ لبيع السلع الأساسية، والتنسيق مع مديرية التموين والتي قامت بتوفير منفذ لبيع الخبز المدعم.

كما اوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبد المقصود، إنه تم الاهتمام بتوفير المسطحات الخضراء والتي تجاوزت الـ100 ألف متر مسطح، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مسار الدراجات بطول 2500 متر مع توفير مساحات للجلوس ووحدات الطعام المتنقلة.