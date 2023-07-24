الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الإسكان ": الانتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة وتسليمه لوزارة الشباب لتشغيله

المهندس محمد عبدالمقصود
المهندس محمد عبدالمقصود

 

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة، عن الانتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء اكتوبر الجديدة وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار توفير جميع الخدمات لسكان المدينة، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات قاطني المدينة.

 

وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مركز الشباب يضم ملعب كرة قدم وصالة ألعاب مغطاة ومسارات جري، وغير ذلك، كما تم تنفيذ المركز بأفضل المواصفات الفنية، لافتاً إلى أنه تم استلام مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة لبدء الاستفادة منه تمهيداً لافتتاحه رسمياً من قبل وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة.

 

جدير بالذكر أنه تم تسليم المركز بمعرفة لجنة مُشكلة من جهاز المدينة، بمشاركة المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، نائب رئيس الجهاز للإسكان والخدمات، والمهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، والمهندس محمد عبدالسلام، معاون رئيس الجهاز، ومدير إدارة التنمية، والمهندس المشرف علي تنفيذ مباني الخدمات ولجنة من وزارة الشباب والرياضة.

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