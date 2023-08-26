خبير يكشف تداعيات تشريعات أمريكا لمنع الصينيين من تملك أراض بجانب القواعد العسكرية

أوضح كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي الأمريكي، تداعيات تشريعات أمريكا لمنع الصينيين من تملك أراض بجانب القواعد العسكرية، قائلاً: "أعتقد أن ما نراه من خلال هذه التشريعات ومن خلال المستوى الفيدرالي ومستوى الدولة يظهر كيف يمكن أن تزداد الأمور سوءًا، ويمكن أن تؤثر بالتدهور على مسار العلاقات الأمريكية الصينية".

وأضاف كالفين دارك خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه من المهم الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالملكيات لأطراف خارجياً من الأراضي الأمريكية، فإن الصين تعتبر جزء صغير من هذا الأمر، ولكن بناء على العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، فهناك بعض الاحتمالات أنه ربما يتم التأكيد على منع الصينيين من شراء الأراضي بجانب القواعد العسكرية، وأحد الأسباب الرئيسية أن بعد موضوع المنطاد الخاص بالتجسس من الصين، بدأت الولايات المتحدة تفكر في أهداف وأغراض الصين.

وأوضح أن هذا الأمر منتشر في واشنطن، ولا بد من تأكيد ضمان عدم حدوثه مرة أخرى.