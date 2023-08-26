المستشار ناجى شحاتة: الشخص غير السوي لا يجوز أن يعمل قاضيا

قال المستشار محمد ناجي شحاته، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن القاضي إذا كان شخص غير سوي، لا يجوز أن يعمل قاضيًا، لافتًا إلى أن مسألة إجراء الرد هو عمل قانوني ومن حق المتهمين أن يقوموا به.

وأضاف المستشار ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن من حق المتهم أن يرد، وأنا أعرف أن طلب الرد تم تقديمه عن غير حق في قضية كرداسة، إنما لا بد أن أنصاع له لأنه قانون، ومجرّد تقديمه طلب الرد، يكف القاضي يده عن القضية فورًا حتى يتم الفصل في طلب الرد.

وأوضح أنه يكون هناك حالة من القلق تنتاب المتهمين عندما يجدوا أن القاضي الذي ينظر قضيتهم هو ناجي شحاته، كانوا يقولون بأنهم إذا ذهبوا إلى دائرة ناجي شحاتة فإنهم لن يخرجوا، وهو ما أدى إلى ردّي في أكثر من قضية.

وتابع: في مرة من المرات تواطئوا جميعهم، على أن كل القضايا التي تأتي أمامي يردوني فيها، حتى يتم تعطيلي عن نظر القضية، لكن من خلال هدوء الأعصاب والتمكن من أدواتي كقاضي استعطت أن أتخطى هذه المرحلة.