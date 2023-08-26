تقرير كندى: شاطئ "رأس أم سيد" ضمن أجمل 10 شواطئ حول العالم

رشح تقرير كندي شاطئ "رأس أم سيد" بمدينة شرم الشيخ ضمن أجمل 10 شواطئ حول العالم التي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وشعاب مرجانية واسعة، والتي تعد مثالية لعشاق المغامرة والغوص تحت الماء الاستمتاع بمغامرات مائية آسرة.

وذكر موقع "ذا ترافل" الكندي المتخصص في السفر والسياحة، أن مصر موطن للعديد من الشواطيء الرائعة التي تتميز بمياهها الصافية وأمواجها الهادئة ورمالها الذهبية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء.

شرم الشيخ من أفضل المدن السياحية

وأضاف أن شرم الشيخ بالتحديد تعد من أفضل المدن السياحية بالبلاد كونها تشتهر بسواحلها وشواطئها المذهلة والطويلة مع الشعاب المرجانية المميزة التي يسهل الوصول إليها، وأن من أجمل هذه الشواطيء شاطئ "رأس أم سيد" الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من خليج نعمة.

وتابع: "يأتي المستكشفون من حول العالم إلى هذا الشاطيء للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة، ولإلقاء نظرة حصرية على السفن الغارقة تحت الماء، والسباحة مع أسراب كبيرة من الأسماك الاستوائية".

وأوضح أن ما يجعل موقع "رأس أم السيد" مميزًا وفريدًا من نوعه لقضاء العطلات هو أنه يعد اختيار مثالي للسباحين المبتدئين، الذين يتطلعون إلى الغوص تحت الماء لمشاهدة أنواع وألوان الأسماك المختلفة والنادرة، ومشاهدة الشعب المرجانية.

وقال التقرير، إن السياح حول العالم يأتون إلى هذا الشاطئ للاستمتاع بالهدوء ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة بجميع أنحاء المنطقة، وممارسة رياضة السباحة، أو الجلوس أمام الشاطئ للاسترخاء.

وأشار إلى أن أفضل وقت لزيارة هذا الموقع في الفترة بين شهري يونيو إلى نوفمبر خلال فصل الصيف الحار والجاف.

وأضاف: "يأتي السائحين من مصر ومختلف دول العالم لمنطقة رأس أم السيد، التي تضم حديقة مرجانية رائعة بها أسراب من أسماك البحر الأحمر، وبعد رحلة غطس مثيرة، يمكن للسائحين الاسترخاء على طول الشاطئ الهادئ والاستماع إلى الأمواج الهادئة."