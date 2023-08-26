السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": لا أعيش حياة الإنسان العادى

المستشار ناجى شحاتة
المستشار ناجى شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ةرئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه في بعض الأوقات كان يحتاج إلى عون نفسي جرّاء الضغوط الشديدة التي تعرض لها نفسيًا، معقبًا: "بقالي 10 سنين لم أذهب للمصيف، لا أعيش حياة الإنسان العادي، كما لا أستطيع الذهاب إلى مكان دون حرس".

وأضاف المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه لا توجد إمكانية بالجلوس في مكان عام لأنه غير مسموح بذلك، وعندما يذهب في زيارة لـ ابنه يحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات.

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار ناجي شحاتة برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز محكمة أمن الدولة محكمة الجنايات

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