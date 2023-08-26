السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها "التغذية العلاجية للأطفال" بمكتبة القاهرة الكبري .. أجندة الدستور الثقافية

مكتبة القاهرة الكبري
مكتبة القاهرة الكبري

"التغذية العلاجية للأطفال"، إحدى الأمسيات الفنية والثقافية، التي يحتشد بها اليوم السبت 26 أغسطس  2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي الخامسة مساء، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة عامة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "التغذية العلاجية للأطفال"، والتي يتحدث فيها اخصائي التغذية، دكتور جودة محمد عواد، ويديرها مدير المكتبة ياسر عثمان. 

ويتناول اللقاء التعريف بمفهوم التغذية العلاجية للأطفال، ومواصفاتها، وأنظمتها، وهل تتوافق الأنظمة الغذائية العلاجية لكل الأطفال على مستوى واحد، أم تتغير تبعا للفروق الفردية من طفل لآخر، بحسب احتياجات جسم الطفل؟ وغيرها من الموضوعات.

 

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية. ففي الخامسة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، ندوة معمارية، بالتعاون مع بيت المعمار المصري، والتي تعقد تحت عنوان “الكتابات علي العمائر الأثرية”، والتي يحاضر فيها الباحث أثري يوسف أسامة.

 

في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع جمال عبد الناصر الثقافي،  والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة مساء، العرض المسرحي “بيت العز”، من تأليف أيمن الليثي، ومن إخراج أسامة الهواري.

 

ــ عرض فيلم “الأميرة أنستازيا” بالحرية للإبداع

وفي الواحدة والنصف ظهرا، وضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم الأنيميشن “الأميرة أنستازيا”.

 

الفيلم من إنتاج عام 1997، يعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية، وأداء أصوات شخصيات الفيلم لكل من: ميج راين، وكريستين دانست، جون كوساك، ومن إخراج دون بلوث. 

 

يتناول الفيلم قصة “الأميرة أنستازيا”، والتي يقال أنها نجت من مذابح أسرتها الملكية في روسيا القيصرية قبيل الثورة البلشفية.

 

وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ والذي يحييه كلا من فريقي: من مصر فريق “نور بروجيكت”، ومن البرتغال فريق البالونا.

 

ــ كلبي الهرم.. كلبي الحبيب بالمركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة والنصف مساء، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، وأمسية اليوم لمناقشة كتاب  “كلبي الهرم.. كلبي الحبيب”، للشاعر الراحل أسامة الدناصوري، أحد شعراء قصيدة النثر المصرية، هذا ويناقش الكتاب فريق المناقشة، ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

 

ــ حفل القومية للفنون بساحة الهناجر

وفي التاسعة مساء، تحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية، الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

 

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ثلاث حفلات ضمن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، السبت والأحد والإثنين، حيث يقضى جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقتا ممتعا مع مجموعة من أشهر استعراضات الفرقة الفنية، التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة.

التغذية العلاجية للأطفال علي طاولة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك برنامج قطاع الإنتاج الثقافى مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية فعاليات صندوق التنمية الثقافية المركز الدولى للكتاب الشاعر أسامة الدناصوري القاص أحمد حلمي

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