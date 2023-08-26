السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" مدى تأثير الاستفزازات التى تعرض لها على حالته النفسية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه تعرض لاستفزازات أثناء نظر بعض القضايا مثل قضية "خلية الماريوت"، والتي من المفترض ألا تؤثر على العمل، مستشهداً بقوله تعالى: "فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77)".

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مثل هذه الاستفزازات تؤثر نفسيا على القضاة، فتجعلهم أثناء ذهابهم إلى منازلهم في حالة عصبية، ولا يطيقون كلمة من أحد، ولا يريد الكلام مع أحد، لكن لا نبدي شيئًا أبدًا خلال الجلسة، معقبًا: "أساتذتي الذين تعلمت على يديهم علموني كيفية إدارة الجلسة، وهو فن إدارة الجلسة". 

وتابع: "في محاكم الجنايات تلاحظ أحيانًا بأن عضو اليمين يتحدث، وعضو اليسار يتحدث، وهذا خطأ، لأن نص القانون يقول ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ولذلك فإنه يجب فقط أن يتحدث الرئيس وحده حتى يخرج الكلام بشكل صحيح". 

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار ناجي شحاتة برنامج الشاهد قضية خلية الماريوت الإعلامي محمد الباز فن إدارة الجلسة

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