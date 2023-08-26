خبراء يحذرون: الانكماش الاقتصادى فى الصين يشكل مصدر قلق عالمى

حذر خبراء من أن الانكماش الاقتصادي في الصين يشكل مصدر قلق عالمي من المرجح أن يتسارع في الأرباع المقبلة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقالت الشبكة، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين أدت إلى ظهور ضغوط انكماشية تشكل مصدر قلق عالمي ومن المرجح أن تتسارع في الأرباع المقبلة، وفقا للخبراء الاقتصاديين.

وأشار التقرير، إلى أن تدهور الأساسيات الاقتصادية في بكين أصبح واضحا بشكل صارخ في الأشهر الأخيرة، حيث جاءت بيانات يوليو أقل من التوقعات إلى حد كبير، وعلق المكتب الوطني للإحصاء نشر أرقام البطالة بين الشباب مع ارتفاع الأرقام إلى مستويات قياسية.

تراجع في الطلب على الاقتراض من الشركات والأسر

وأظهرت البيانات الائتمانية لشهر يوليو أيضًا تراجعًا في الطلب على الاقتراض من الشركات والأسر، واستمرار المشكلات في قطاع العقارات الضخم في البلاد، حيث أصبحت شركة التطوير العقاري كانتري جاردن التي كانت تتمتع بصحة جيدة سابقًا على حافة التخلف عن السداد ومجموعة إيفرجراند العقارية العملاقة المثقلة بالديون.

وانخفض المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو مسجلاً الانكماش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وهو ما يشكل مشكلة معارضة لتلك التي تواجهها الاقتصادات الكبرى في الغرب.

على الرغم من أن بعض الضعف الرئيسي يمكن أن يعزى إلى عوامل انتقالية مثل انخفاض أسعار الطاقة ولحم الخنزير، فقد تأثر التضخم الأساسي أيضًا بانخفاض أسعار المأوى والفئات ذات الصلة بسبب قطاع العقارات المتعثر.

وقالت تيفاني وايلدينج، الخبيرة الاقتصادية والعضو المنتدب لشركة بيمكو: "على الرغم من تغير الروابط بين الصين والاقتصاد العالمي في الوقت الذي تحاول فيه بكين الانتقال إلى نموذج النمو القائم على الاستهلاك واستمرار التوترات التجارية مع الغرب، إلا أن الصين لا تزال الشركة المصنعة في العالم".

وأضاف ونتيجة لذلك، من المرجح أن يمتد الضعف الاقتصادي الصيني وانخفاض الأسعار (وخاصة أسعار المنتجين الصينيين) إلى الأسواق العالمية - وهي أخبار جيدة على المدى القريب لمعركة البنوك المركزية الغربية ضد التضخم المرتفع".