وزراء مالية مجموعة السبع يجتمعون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

قالت صحيفة اسشويد بريس، سيجتمع القادة الماليون لمجموعة الدول السبع الثرية في اليابان اعتبارًا من يوم الخميس، حيث تلوح في الأفق مواجهة بشأن سقف الديون الأمريكية كواحد من أكبر التهديدات المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وقالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين، إن إحدى أولوياتها في نيغاتا ، وهي مدينة ساحلية على ساحل بحر اليابان، ستكون التأكيد على أهمية حل الأزمة بشأن الديون الوطنية.

وقالت يلين في تغريدة يوم الخميس: "سأؤكد على أهمية تحرك الكونجرس لحل حد الديون للحفاظ على الريادة الاقتصادية لأمريكا وحماية الاقتصاد العالمي."

لا بد أن تسعى يلين أيضًا إلى طمأنة نظرائها بشأن إخفاقات البنوك الأخيرة التي أثارت مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي العالمي.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمدة ثلاثة أيام قبل قمة مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الشهر في هيروشيما.

وقال الرئيس الامريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه وزعماء الكونجرس عقدوا اجتماعا "مثمرا" يوم الثلاثاء بشأن محاولة رفع حد ديون البلاد.

وسوف يجتمعون مرة أخرى يوم الجمعة في محاولة لتفادي خطر حدوث عجز حكومي غير مسبوق بمجرد 1 يونيو إذا لم يوافق المشرعون في الكونجرس المنقسم على رفع سقف الديون.

وقال بايدن إنه "متأكد تمامًا" من أن البلاد يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد ، معلناً أن الفشل في الوفاء بالتزامات أمريكا ، التي تستند إليها الكثير من الموارد المالية في العالم ، "ليس خيارًا".

وقال بايدن إنه "من الممكن ولكن ليس من المحتمل" أنه سيحتاج إلى تأجيل رحلته إلى اليابان وأستراليا وبابوا غينيا الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت يلين في تصريحات أُعدت قبل اجتماعات يوم الخميس إن تعزيز النظام المالي العالمي يمثل أولوية رئيسية لمجموعة السبع. وكذلك الحال مع استعراض متجدد للدعم لأوكرانيا حيث يسعى تحالف يضم أكثر من 30 دولة إلى فرض تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا بسبب حربها.

وقالت إن استثمارات بايدن "التاريخية" في تحديث البنية التحتية الأمريكية كانت خطوة نحو تحسين مرونة الاقتصاد الذي تم اختبار اعتماده على سلاسل التوريد العالمية بشدة خلال جائحة COVID-19.

وقالت: "إننا نتخذ مجموعة واسعة من الإجراءات الفردية والمشتركة لخفض التضخم ، والحفاظ على النمو ، والمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية ، بما في ذلك الصدمات التي تتعرض لها البلدان النامية".

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقرير هذا الأسبوع، إن البنوك الأمريكية رفعت معايير الإقراض الخاصة بها لقروض الأعمال والقروض الاستهلاكية في أعقاب ثلاث إخفاقات كبرى للبنوك نتجت جزئيًا عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة للبنك المركزي للتغلب على التضخم الذي ارتفع. إلى أعلى مستوياتها في أربعة عقود بعد الوباء.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمسح 65 بنكًا أمريكيًا وفروعًا أمريكية لـ19 بنكًا أجنبيًا في أواخر مارس وأوائل أبريل ، بعد فترة طويلة من انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في أوائل مارس ، مما أدى إلى الجولة الأخيرة من الاضطرابات المصرفية. فشل First Republic Bank في وقت سابق من هذا الشهر في ثاني أكبر فشل بنك في تاريخ الولايات المتحدة.

وتهدف الزيادات في أسعار الفائدة إلى إبطاء الإقراض والاقتراض ولكن يمكن أن تتجاوز هدفها ، مما يدفع الاقتصاد إلى الركود. قد تؤدي تحركات البنوك لمزيد من الحد من الإقراض إلى زيادة الضغط على الشركات والمستهلكين.

وظل التضخم مرتفعا بعناد. ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في أبريل ، بارتفاع حاد من ارتفاع بنسبة 0.1٪ في الفترة من فبراير إلى مارس ، وظلت مقاييس التضخم الأساسي مرتفعة ، في إشارة إلى أن المزيد من الانخفاضات في التضخم من المرجح أن تكون بطيئة ووعرة على الرغم من أن المعدل السنوي. كانت الزيادة 4.9٪ هي الأصغر في عامين.

وتكافح اقتصادات مجموعة الدول السبع الأخرى مع ارتفاع الأسعار ، الأمر الذي يجبر بنوكها المركزية على رفع أسعار الفائدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية في الأيام الأولى للوباء.

التقى القادة الماليون لمجموعة السبع قبل شهر واحد فقط ، في واشنطن خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، حيث كرروا التزامهم بمساعدة الاقتصادات على التعامل مع آثار الحرب في أوكرانيا ، لمساعدة البلدان المثقلة بالديون. حل ضعفهم المالي ، وتعزيز النظم الصحية العالمية والمساعدة في معالجة تغير المناخ.

وتشمل دول مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن بين المدعوين الآخرين للاجتماعات في نيجاتا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية البرازيل وجزر القمر والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.