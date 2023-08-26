السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى شحاتة لـ"الشاهد": خبر استشهاد هشام بركات كان صدمة لى ولكل من عرفوه

ناجي شحاتة
ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، إنه أصابته صدمة كبيرة بعد تلقيه خبر استشهاد النائب العام هشام بركات، معبرًا: "كنت أحب هشام بركات بصورة كبيرة، وكان من الرجال الغالب عليهم صفة الاحترام، وبلغة القانون كان ثقيلا في ملفه".

مقتل هشام بركات

وأكد المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجميع كان يتوقع مقتل هشام بركات على أيدي الجماعة الإرهابية، معبرًا: "الراجل ده كان صايم ولم يتوقع أن يكون الغدر بهذه الطريقة، ولكن ربنا بيسبب الأسباب لما قرر هشام بركات يمر من خلال منطقة تسمى النقطة الميتة، اجتمعت الأسباب في هذا اليوم".

حزن الرئيس 

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حزينا كل الحزن على مقتل هذا المستشار الكبير الوطني.

تفاصيل برنامج “الشاهد”

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناجي شحاتة مقتل هشام بركات الرئيس السيسي الشهيد هشام بركات اكسترا نيوز

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