الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهور الأول لكيبا.. تشكيل ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

كيبا
كيبا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد  الإسباني عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق سيلتا فيجو ضمن لقاءات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فران جارسيا.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، جو بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، فريدريكو فالفيردي.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: أندريه لونين، دييجو بينيرو، ناتشو فيرنانديز، توني كروس، لوكا مودريتش، جوسيليو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، إبراهيما دياز، نيكو باز.

ويبحث ريال مدريد عن مواصلة انتصاراته في انطلاقته ببطولة الدوري الإسباني، بعدما فاز في أول جولتين على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل، وألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يرغب فريق سيلتا فيجو في تحقيق المفاجأة وحصد أول انتصاراته في البطولة على حساب ريال مدريد بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام أوساسونا بهدفين دون رد، ثم تعادل مع ريال سوسيداد في الجولة الثانية بهدف لكل منهما.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل مع ريال سوسيداد في الجولة الماضية.
 

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