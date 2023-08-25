الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو بهدف تعزيز انطلاقته فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفًا على مضيفه سيلتا فيجو، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، موسم 2023-2024.

ويبحث ريال مدريد عن مواصلة انتصاراته في انطلاقته ببطولة الدوري الإسباني، بعدما فاز في أول جولتين على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل، وألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما سيلتا فيجو، فيسعى لتدارك موقفه، بعدما جمع نقطة وحيدة من أول جولتين بالتعادل مع ريال سوسيداد في المباراة الماضية، لكنه يعي جيدًا أن مهمته ستكون صعبة أمام منافس قوي، وهو ريال مدريد.

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مدرب ريال مدريد يكشف عن نيته الدفع بصفقات جديدة أمام سيلتا فيجو

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى

 المشاركة الأولى لـكيبا أريزابالاجا كحارس أساسى لريال مدريد

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء، المشاركة الأولى لـ كيبا أريزابالاجا كحارس أساسي لـ ريال مدريد، بعدما انتقل للفريق قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما سيعود الفرنسي إدوارد كامافينجا لقيادة خط وسط ريال مدريد، رفقة المتألق، الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل مع ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، مباراة سيلتا فيجو، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب بالايدوس معقل فريق سيلتا.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الاسباني لا ليجا

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