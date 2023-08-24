الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني هو ما يرغب كثير من المتابعين في التعرف عليه، مع اقتراب المباراة التي ستجمع الفريقين في موسم 2023-2024.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة بدايته الجيدة في الموسم الجديد 2023-2024 لبطولة الدوري الإسباني، بعدما تمكن من الفوز في أول جولتين، على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل، وألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خارج الديار.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، فتُقام يوم الجمعة 25 أغسطس على ملعب بالايدوس معقل فريق سيلتا فيجو، في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يعود الفرنسي إدواردو كامافينجا لقيادة خط الوسط بـ ريال مدريد، بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام، بينما قد يشارك لوكا مودريتش أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، إضافة لتواجد كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى للمرة الأولى بدلًا من الأوكراني أندريه لونين.

ونستعرض تباعًا تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، الذي قد يبدأ به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مباراة فريقه المرتقبة.

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

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ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل مع ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

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