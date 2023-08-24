الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب ريال مدريد يكشف عن نيته الدفع بصفقات جديدة أمام سيلتا فيجو

أنشيلوتي
أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي:"مواجهة صعبة للغاية سنواجه خصم قوي، من المهم لنا تحقيق الفوز غدا، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الفريق".

أضاف:"هدفنا الحفاظ على القمة لا تنازل عن ذلك، نحن مازلنا في بداية المشوار، لم يمر غير أسبوعين فقط من بداية الدوري الإسباني".

وانتقل مدرب الملكي الإسباني، للحديث عن إمكانية رحيل بعض لاعبيه عن الفريق وانتقالهم للدوري السعودي، كما حدث مؤخرا مع بعض النجوم، قائلا:" أعتقد ستكون هناك صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك".

وواصل:" جميع اللاعبين يركزون على هذا الموسم، من الوارد جدا أن يغير شخص رأيه، لكنني لا أعرف ولست خائفا".

وأكمل أنشيلوتي:" وضع مودريتش غير عادي له، فهو ليس معتاد على اللعب كبديل، من الواضح أنه غير سعيدا بذلك، اللاعب سيكون له دور مع الفريق كما فعل في المواسم الماضية".

وأردف مدرب ريال مدريد:" كيبا حارس المرمى الجديد، سيكون أساسي في مواجهة الغد مع الفريق، فهو في وضع جيد".

وأتم قائلا:" أستبعد القيام بصفقات جديدة خلال هذا الصيف بنسبة 100%".

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بالليجا الإسبانية

ومن المقرر أن يحل الملكي ضيفا ثقيلا على نظيره سيلتا فيجو، في العاشرة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا الإسبانية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني 

تنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، عبر شبكة قنوات HD  beIN SPORTS، القطرية الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

وافتتح ريال مدريد رحلة استعادة لقب الليجا الإسبانية بالفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، وألميريا في الجولة الماضية بنتيجة 3/1.

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