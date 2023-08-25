مصرع طفلة صعقتها الكهرباء داخل قاعة أفراح بالغربية

تحول فرح إلي مأتم داخل إحدى قاعات الأفراح بمركز سمنود التابع لمحافظة الغربية عقب مصرع طفلة في العقد الأول من العمر صعقا بالكهرباء حال ملامستها أحد أعمدة الإنارة داخل قاعة الفرح الكائنة علي طريق سمنود السريع.

وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود العام تحت تصرف جهات التحقيق

وتلقت الأجهزة الأمنية بـالغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل إحدى قاعات الافراح بدائرة المركز حال حضورها حفل زفاف بصحبة أسرتها.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز سمنود تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من والمعاينة الأولية مصرع طفلة تدعي، طيبة مسعد وتبلغ من العمر 6 سنوات صعقا بالكهرباء، حال ملامستها من أعمدة الإنارة الزينة داخل أحدى قاعات الأفراح الشهيرة بسمنود أثناء حضور حفل زفاف بصحبة أسرتها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود العام وتحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء القائمين على قاعة الأفراح وتفريغ كاميرات المراقبة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.