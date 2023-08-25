مصرع شاب تعدى عليه آخرون فى مشاجرة بجهينة

​​​​استقبل مستشفى جهينة المركزى غربى محافظة سوهاج شابًا عمره 34 سنة جثة هامدة إثر تعرضه لعدة طعنات متفرقة بالجسم عقب تعدى آخرين عليه بسبب خلافات بينهم بناحية قرية عنيبس منطقة شرق البلد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى غربى سوهاج بوصول شاب يقيم بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة جثة هامدة على إثر تعدى آخرين عليه وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى.



وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة إصابة أ . م . ع 34 سنة يقيم بناحية قرية عنيبس منطقة شرق البلد بطعنات متفرقة بالجسم على إثر قيام آخرين بالتعدى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

لقى طالب مصرعه وأصيب والده بحادث سير بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي / دائرة مركز جرجا، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو هاني اا سن 43 عامًا سائق ومقيم أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة المدعو علي ه ا ا سن 17 عامًا طالب ومقيم بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.