الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات إطلاق مبادرة "خُطى" لدعم ذوي الهمم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فعاليات إطلاق مبادرة "خُطى"؛ لدعم ذوي الهمم بسوهاج، والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، بالملعب الفرعي باستاد سوهاج الرياضي، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

توجيهات القيادة السياسية 

وشدد محافظ سوهاج، على توجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لجميع المبادرات التي تستهدف دعم ورعاية المواطنين من مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بدور وجهود مؤسسة "حياة كريمة "، والقائمين عليها في إطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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تسليم 60 كرسيًا كهربائيًا متحركًا 

وتضمنت فعاليات إطلاق المبادرة تسليم عدد 60 كرسيًا كهربائيًا متحركًا للحالات المستحقة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى ٣ آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تأتي ضمن المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة  "خطى" مع محافظتيّ "المنوفية - والأقصر"، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إجمالًا إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم المستهدفين من المبادرة.

جامعة سوهاج تشارك في الملتقى الطلابي لذوي القدرات الفائقة

وفي وقتٍ سابق من أغسطس الجاري، شاركت جامعة سوهاج بفوج طلابي من ذوي الإعاقة لتمثيل الجامعة في الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار "مبدعون باختلاف ٢"، والذي نظمته بمعهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات، موضحا أن الملتقى يهدف إلى دعم ذوي القدرات الفائقة وتمكينهم ودمجهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، لذا يجب تسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع  فهم المستقبل المشرق في الجمهورية الجديدة.

فعاليات مبادرة خطى محافظتي المنوفية- والأقصر ٣ آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الفئات الأولى بالرعاية تسليم عدد 60 كرسي كهربائي متحرك للحالات حياة كريمه

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