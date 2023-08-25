الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة.. مبادرة خطى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

حياة كريمة
حياة كريمة

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة "خُطى" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بكراسي متحركة، حيث تم توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية، وكانت بدايتها من محافظة المنوفية وأدخلوا الفرحة علي 100 أسرة من ذوي الهمم، وبعدها انتقلوا إلى محافظة الأقصر لدعم ذوي الهمم بالكراسي المتحركة والكهربائية وذه ليست المرة الأولي التي تقدم بها حياة كريمة مبادرات لدعم صحة الإنسان المصري سواء خطي أو أتكلم هنسمعك ومنهم مبادرات أخرى.

حياة كريمة توفر الدعم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة 

قال محمد سامي أحد الأهالي أن مبادرة حياة كريمة قامت بتوفير الدعم  الكامل للمواطن المصرى البسيط لتخفيف الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية دون عوائق، لتساهم تلك المبادرات المجتمعية بالتوازى مع مشروعات تطوير الريف المصرى فى تحقيق حياة أمنة.

حياة كريمة دعم كبير للأهالي 


وأضاف سيد حامد أحد أهالي محافظة الأقصر: "أن حياة كريمة كانت دعم كبير للأهالى الذين عانوا طويلا من التهميش والنسيان، وأن كان من المشاركين في الحلفة التي أقامتها المبادرة لتسليم الكراسي لذوي الاحتياجات الخاصة وسط فرحة كبيرة لأهاليهم ووفرت لهم عدد كبير من أهالي الأقصر الذين يحتاجون تلك الكراسي مع توفير الدعم الخاص لهم".

وأشارت بسمة أحد للمتطوعين في مبادرة حياة كريمة:" تسعي المبادرة إلى تحقيق خدمات ومطالب أهالينا في جميع القري الأولي بالرعاية سواء صحة أو بنية تحتية أو تطويرات وخدمات شاملة لصالح أهالينا في جميع المحافظات ومنهم تقديم كراسي متحركة تحت رعاية المبادرة عن طريق خُطى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وقبل أن نسلم الأهالي الكراسي بنتأكد من مدى احتياجهم لها قبل التسليم، وسوف نتواجد في محافظة جديدة لتسليم أسر أخرى مستحقة".

وجاء ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ذوي الهمم والاهتمام بهم سواء كان من خلال المؤتمرات التي يعتمدها لإدخال البهجة علي قلوبهم أو المبادرات التي تسعى لصالحهم على أكمل وجه وتحقيق ما يحتاجونه من خدمات صحية ورعاية شاملة.


إجراءات مبسطة للتقديم في مبادرة خطى

ومن يريد أن يستفاد من المبادرة، من الممكن أن يقدم عن طريق المكاتب الموجودة بالمحافظات أو التواصل مع المتطوعين أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
مبادرة خطي حياة كريمه لدعم ذي الاحتياجات الخاصة حياة كريمة مبادرة خطي مبادرة حياة كريمة

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