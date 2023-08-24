"الفقي" يلتقي وفد "الثقافة" استعدادًا لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، وفد وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك لمناقشة الاستعدادات المشتركة لإطلاق مشروع " سوهاج بلد الثقافة والفنون "، والصادر بشأنه القرار الوزاري بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتورة وزير الثقافة.

ضم الوفد كل من: الدكتور إبراهيم غزالة، أستاذ الفن التشكيلي، والكاتب الصحفي وليد الدرمللي، مدير ومؤسس المشروع، وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على دعم جميع المبادرات والأنشطة الثقافية، التي تسهم في بناء الشخصية وتكوين الوعي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تتميز بالعنصر البشري الداعم لمثل تلك الفعاليات، لافتًا إلى ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لخروج المشروع في أحسن صورة، بالشكل اللائق.

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دعم أصحاب المواهب والحرف

من جهته، أوضح وليد الدرمللي، مدير المشروع، أن مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون" يستهدف جميع قرى المحافظة، ويتضمن دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وإنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج، بالإضافة إلى أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، والعمل على تدشين أول معرض للكتاب بسوهاج، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية، لافتًا إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تنمية فكر ووعي وثقافة مختلف الأعمار في مختلف الفنون.

يذكر أن زيارة الوفد تستمر على مدار 3 أيام وتتضمن زيارة وتفقد القرى والمراكز التي ستشهد انطلاق المشروع ومنها مراكز "أخميم، المراغة، طما "، وقرى "السكساكا، وقاو عيسي "، بالإضافة إلى زيارة جامعة سوهاج، ومكتبة "رفاعة الطهطاوي".

209 مواطنين يعرضون مطالبهم

كما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين،

يأتي ذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.