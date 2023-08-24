انهيار منزل من 3 طوابق في إخميم بسوهاج

شهدت قرية الصوامعة شرق التابعة لمجلس قروى نيده دائرة مركز أخميم، حدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترًا مبنى بالحوائط الحاملة دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح بين قاطنيه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

بادية الواقعة بتلقي الوحدة المحلية لمجلس ومدينة إخميم بلاغ بحدوث إنهيار لمنزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الإنهيار وتم فرض كردون امنى بالمنطقة.

تفاصيل معاينة فحص العقار

بالانتقال والفحص تبين عقب المعاينة إنهيار منزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 متر ومبنى بنظام الحوائط الحاملة ونظرا لتهالك المنزل وقدمه حدث انهياره ولم تسجل عملية الانهيار إى إصابات أو وفيات نظرا لوجود ساكنيه خارج المنزل وقت الانهيار.

على الفور تم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة إخميم التي انتقلت إلى مكان الحادث وتم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للانتقال والمعاينة وإعداد التقرير اللازم وعما إذا كان المنزل قد سبق صدور قرار إزاله له من عدمه.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج للتحرك الفوري وإعمال شئونها حول الواقعة وصرف التعويضات المقررة قانونا في مثل تلك الحالات وتوفير سكن امن للأسرتين المتضرتين من جراء إنهار المنزل، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار، وتم إخطار الجهات المعنية لإعمال شئونها وتولت جهة التحقيق التحقيق في الواقعة .

في سياق أخر، لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الصدر عن طريق الخطأ حال عبثه بالسلاح، وجرى نقله إلى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، والتحفظ عليه جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "ت خ" 24 عامًا، عامل ويقيم بجزيرة طما، مصاب بطلق ناري في الصدر وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

وبالفحص، أفاد شهود العيان أنه أثناء عبثه بالسلاح الناري خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ إصابته وأدت إلى وفاته، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر بذلك.