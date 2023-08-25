الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ 69 حالة من الغرق وتسليم 198 طفل تائه بشواطئ رأس البر

رأس البر
رأس البر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، عن رفع درجة الاستعداد للقصوى، لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها، ومتابعة حركة السيارات ببوابتى المدينة لتيسير الحركة المرورية.

وأكدت أنه تجهيزات الشواطئ شملت توفير 33 برج إنقاذ و4 نقاط للاسعاف و 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وتواجد المعدات البحرية فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى غروب الشمس، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ 69 حالة من الغرق و تسليم 198 طفل تائه الى ذويهم.

كما قام فريق الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع إدارة الشاطئ بالوحدة بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين والدعم النفسى للأطفال التائهين وذويهم و كيفية التعامل مع الاصابات وضربات الشمس .

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