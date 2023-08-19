إنقاذ 69 مصطافًا من الغرق فى رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط، أمس الجمعة ، توافد الزائرين من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والإقبال على الشواطئ، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة.

وواصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣.

يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، فيما نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢١٤ طفل تائه إلى ذويهم.