دعاء الفجر اليوم السبت 26-8-2023

يقدم "الدستور" الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء الفجر السبت 26-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح، والتي يمكن تكرارها في الساعات الأولى من الفجر لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة في كل مناحي الحياة.



دعاء الفجر السبت 26-8-2023

يتستعين المؤمن بالعديد من صيغ دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 26-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن المؤمنين والصالحين، والتي يمكن الاستعانة بها في كل الأوقات وهى كما يلي:

"اللهم يا رازق السائلين ويا خير الناصرين ويا غياث المستغيثين.. إياك نعبد واياك نستعين.. اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان قريبًا فيسره.. وإن كان قليلًا فبارك لي فيه.. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".

"اللهم أنت المعطى لمن دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. يا من ترانا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا في كل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس.. وبكاء النفس وموت الضمير وسوء الخاتمة وبلغني طمأنينة القلب.. وحسن عبادتك".

"اللهم لا ترفع غني غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة البال وفرحة القلب وسعادة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة".

"اللهم في ساعات الليل المتأخرة نسألك أن ترزقني ما أريده و احتاج إليه فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجًا وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه ملأ الدنيا والآخرة.. وأرزقني يومًا أفضل من أمسي.. اللهم أنت السلام هادي الأنام".

"اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر في كل وقت وحين.. وتوفنا وأنت راض عنا يارب العالمين.. وتقبلنا يا الله في رحابك".