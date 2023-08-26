السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم السبت 26-8-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يقدم "الدستور" الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء الفجر السبت 26-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح، والتي يمكن تكرارها في الساعات الأولى من الفجر لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة في كل مناحي الحياة.


دعاء الفجر السبت 26-8-2023

يتستعين المؤمن بالعديد من صيغ دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 26-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن المؤمنين والصالحين، والتي يمكن الاستعانة بها في كل الأوقات وهى كما يلي:

"اللهم يا رازق السائلين ويا خير الناصرين ويا غياث المستغيثين.. إياك نعبد واياك نستعين.. اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان قريبًا فيسره.. وإن كان قليلًا فبارك لي فيه.. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".

txt

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

 

"اللهم أنت المعطى لمن دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. يا من ترانا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا في كل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس.. وبكاء النفس وموت الضمير وسوء الخاتمة وبلغني طمأنينة القلب.. وحسن عبادتك".

"اللهم لا ترفع غني غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة البال وفرحة القلب وسعادة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة".

txt

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

txt

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 24-8-2023

"اللهم في ساعات الليل المتأخرة نسألك أن ترزقني ما أريده و احتاج إليه فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجًا وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه ملأ الدنيا والآخرة.. وأرزقني يومًا أفضل من أمسي.. اللهم أنت السلام هادي الأنام".

"اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر في كل وقت وحين.. وتوفنا وأنت راض عنا يارب العالمين.. وتقبلنا يا الله في رحابك".

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

دعاء وأذكار الصباح دعاء أذكار الصباح أدعية الفجر الفجر الصباح

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه من أهم علامات الإيمان (فيديو)

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 26-8-2023 فى المحافظات

ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" مدى تأثير الاستفزازات التى تعرض لها على حالته النفسية

المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": لا أعيش حياة الإنسان العادى

باتيلى يحث المركزى الليبى على مواصلة معالجة آثار انقسام النظام المالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة