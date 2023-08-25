الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى يكشف أسماء الأحزاب السياسية التى أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أسماء الأحزاب السياسية التي أعلنت تأييدها لترشح الرئيس  عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك عددًا من الأحزاب أعلنت دعمها لترشح الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة، من بينها حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب المصريين الأحرار، حزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب المؤتمر، المصريين الأحرار. 

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، وجود عدد كبير من الأحزاب التي دعمت الرئيس بخلاف التي تم  ذكرها، لافتاً إلى أنه طالما أن هذا الطرح موجود، فهذا يعني أن هناك أسبابا واقعية وراء الدعم المبكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصطفى بكرى أحزاب سياسية انتخابات رئاسية فترة رئاسية جديدة تأييد ترشح الرئيس

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