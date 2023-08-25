الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تتعامل مع الصين أنها العدو الاستراتيجى الأول

بايدن
بايدن

قال هانسونج لي، أستاذ العلوم السياسية، إنه يتقدم بخالص التهنئة للدول التي تمت الموافقة على انضمامها لعضوية قمة بريكس، معبراً: "أبارك لمصر والإمارات والسعودية على العضوية".

العدو الأول لأمريكا 

وأكد هانسونج لي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الصين أنها العدو الاستراتيجي الأول لها، وبناء على ذلك الزيارات رفيعة المستوى من أمريكا إلى تايوان رسالة واضحة للصين، بأن أمريكا تريد فرض سياستها في المنطقة، وأنها لن تسمح للصين بالظهور والتواجد السياسي الاستراتيجي في هذه المنطقة.

الصراع الأمريكى الصينى 

وأضاف في حديثه، أنه من الممكن أن يكون هناك الكثير من التفاعلات في هذه المنطقة نتيجة العداء الصيني الأمريكي الذي اتضحت ملامحه مؤخراً، مشيراً إلى أن الصين وعددا كبيرا من دول العالم أصبحوا رافضين لفكرة الهيمنة الواحدة، لذا تطالب الصين بوجود عالم متعدد الأقطاب، ولهذا الصراع الصيني الأمريكي من المتوقع أن يزداد حدة.

“القاهرة الإخبارية” البريكس الولايات المتحدة الامريكية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 7 اشخاص إثر انفجار «أنبوبة» داخل مطعم ببورسعيد

القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى غدًا

الأهلى يتلقى إخطارًا من "كاف" بوصول مكافأة دورى أبطال إفريقيا

موعد دخول المدارس 2023 بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي

بعد انضمام مصر.. أستاذ إدارة: زيادة فى الوزن النسبى لمجموعة "بريكس" عالميًا

غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى «خلية التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)