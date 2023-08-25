أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تتعامل مع الصين أنها العدو الاستراتيجى الأول

قال هانسونج لي، أستاذ العلوم السياسية، إنه يتقدم بخالص التهنئة للدول التي تمت الموافقة على انضمامها لعضوية قمة بريكس، معبراً: "أبارك لمصر والإمارات والسعودية على العضوية".

العدو الأول لأمريكا

وأكد هانسونج لي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الصين أنها العدو الاستراتيجي الأول لها، وبناء على ذلك الزيارات رفيعة المستوى من أمريكا إلى تايوان رسالة واضحة للصين، بأن أمريكا تريد فرض سياستها في المنطقة، وأنها لن تسمح للصين بالظهور والتواجد السياسي الاستراتيجي في هذه المنطقة.

الصراع الأمريكى الصينى

وأضاف في حديثه، أنه من الممكن أن يكون هناك الكثير من التفاعلات في هذه المنطقة نتيجة العداء الصيني الأمريكي الذي اتضحت ملامحه مؤخراً، مشيراً إلى أن الصين وعددا كبيرا من دول العالم أصبحوا رافضين لفكرة الهيمنة الواحدة، لذا تطالب الصين بوجود عالم متعدد الأقطاب، ولهذا الصراع الصيني الأمريكي من المتوقع أن يزداد حدة.