الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 180 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدٍ بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة وإزالة
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

كثَّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 180 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 3 حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية بقرى: طوخ الخيل، دمشير، بني محمد سلطان، نزلة حسين، تله، صفط الخمار، وحي غرب ووسط المدينة، تمكنوا من تنفيذ حملات مكثفة بشوارع القرى والأحياء لرفع كفاءة النظافة.

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إزالة 180 طن مخلفات

ومن خلالها تم رفع ما يقرب من ١٨٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب ووسط المدينة، ونقلها للمقلب العمومى بالظهير؛ حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى النظافة بالقرى والأحياء وذلك تحت إشراف نوَّاب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء المجالس المحلية والأحياء، وأقسام البيئة بالقرى والأحياء. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه كلّف عماد أحمد محمود، نائب رئيس المدينة، وأشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، بسرعة التعامل مع حالات التعدي المختلفة وتطبيق القرارات الوزارية للمخالفين سواء بالبناء للمرة الأولى أو الثانية أو غيرها بلا استثناء أحد، حيث تمكنا من رصد ثلاث حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية، وتمت إزالة حالات التعدي بعزبة الإصلاح بالبرجاية خارج الحيز العمراني.

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وتمت الإزالة الفورية لها وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حفاظًا على هيبة الدولة وتنفيذًا للقوانين الوزارية. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض وضرورة تكثيف الجهود المبذولة؛ لرصد مختلف حالات التعدي سواء كان ذلك على أرضٍ زراعية أو أملاك دولة أو غيرها من التعديات بلا تهاون مع المخالفين للقانون.

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
المنيا رفع 180 طن مخلفات إزالة 3 حالات تعدي أحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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