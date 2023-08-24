إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

نفذت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ، وذلك فى إطار متابعات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدي الفوري لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجهاً برصد المخالفة والتعامل الفوري معها.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت 12 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية حيث قام سامي يعقوب نائب رئيس المركز وفرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بإيقاف حالة صب سقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحتة 100 متر بطريق الدلايلة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام المجلس وإيقاف حالة صب سقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحته 100 متر بشارع متفرع من ترعة أبوحسيبة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام المجلس ، وفك شدة خشبية لسقف لدور ثالث علوي بمنزل مساحتة 120 م بشارع متفرع من ترعة أبوحسيبة كما قام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الازالات بردم حالة تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية في المهد علي مساحة قيراط ارض زراعية في الفترة المسائية بقرية أشروبة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئول الإزالات والتنظيم ومسؤول حماية الاراضى أزال 5 حالات تعدى على اراضى تعاون زراعي في المهد بقريه صفط أبو جرج وعزبة الشيخ عبدالعظيم كما تم التحفظ على خلاطة بعزبة خليل بك ، كما تمكن عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام من إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بدائرة الوحدة المحلية بشلقام وقام شريف سمير نائب رئيس المركز وفرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الإزالات والإشغالات من تنفيذ قرارين إدارين بشأن غلق منشآت بدون ترخيص منشأة خلف السنترال والآخرى بطريق الدليل مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحدة المحلية لقرية تله قامت بازالة حالة تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية تله علي مساحة 12 سهمًا، كما قامت الوحده المحليه لقرية صفط الخمار بازالة وإيقاف ثلاث حالات تعدي عبارة عن (إيقاف حالة تعدي بصب الدور الاول علوي داخل الحيز بالفواخر-إزالة حالة تعدي على أرض أملاك دولة بنجع مسلم -إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 12 سهمًا بالشيخ عيسى التابعين لقرية صفط الخمار، وقامت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية بإزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة قيراط بقرية طهنشا، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة إزالة بمركزي بني مزار والمنيا

حملة إزالة بمركزي بني مزار والمنيا

حملة إزالة بمركزي بني مزار والمنيا

حملة إزالة بمركزي بني مزار والمنيا

حملة إزالة بمركزي بني مزار والمنيا

حملة إزالة بمركزي بني مزار والمنيا