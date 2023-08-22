تحرير 67 محضر إشغال طريق خلال حملة بشوارع بني مزار بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتجاوزات أصحاب المحلات العامة والمطاعم والمقاهي وإزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام والتي تتسبب في إعاقة سير المواطنين والحركة المرورية وتؤدي لظاهرة الاختناق والتكدس المروري والزحام بالشوارع الرئيسية والفرعية.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات، حيث جرى شن حملة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد و طريق البحر وطريق الدليل وتحسين حركة السير.

وذكر أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير ٩ محاضر إشغال و٣ محاضر ضبط إشغال طريق و٥٥ إزالة ادارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها والتنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي المخالفة بعدم تكرار هذه المخالفات.

حملة لرفع الأشغالات