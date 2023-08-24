استمرار أعمال تأهيل وتبطين الترع بمركز سمالوط بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.

متابعة أعمال التبطين

من جهته، تابع سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، أعمال تبطين جانبية الشريعى من ترعة سرى باشا حتى المحيط بطول كيلو و٢٠٠متر، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مؤكدًا أن أعمال التأهيل الجارية ستسهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية أثناء التنفيذ لضمان الانتهاء وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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وأوضح رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه كان قد تابع أعمال تبطين ترعة عزبة مترو طريق العمودين على ترعة سرى باشا، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارٍ العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مؤكدًا أن أعمال التأهيل الجارية.

ترشيد استخدام الموارد المائية

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال التأهيل وتبطين الترع على مستوى المركز، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ولتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالمركز تكثف من جهودها ومتابعاتها لتنفيذ كافة المشروعات القومية ومنها أعمال تأهيل وتبطين الترع وباقي المشروعات الأخرى بجانب رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية بكل القطاعات الخدمية والتي تهم المواطنين وذلك لرفع مستوى المعيشة وتحسين أحوال المواطنين ونيل رضاهم.

أستمرار تأهيل وتبطين الترع بسمالوط بالمنيا

أستمرار تأهيل وتبطين الترع بسمالوط بالمنيا