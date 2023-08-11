المنيا تواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع لترشيد الموارد المائية بسمالوط

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.

ومن جانبه، تابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، أعمال تبطين ترعة عزبة مترو طريق العمودين على ترعة سرى باشا، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مؤكداً أن أعمال التأهيل الجارية ستسهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية أثناء التنفيذ لضمان الانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأكد رئيس المركز والمدينة ، أن مركز سمالوط يشهد العديد من المشروعات الكبري ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشيرا إلي أن محافظ المنيا كان قد وجه بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» و التي سيجرى تنفيذها في ١٠٢ قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، تقوم بجهد كبير للانتهاء من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، بجانب مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 وفي مقدمتها أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة لتحقيق أكبر أستفادة للمواطنين من وراء هذه المشروعات لرفع المستوي الاقتصادي والمعيشية لأهالي المركز.

مشروع تأهيل وتبطين الترع بسمالوط بالمنيا