إزالة وإيقاف 14 تعد ومخالفات بناء في المنيا

استمرارا لحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف وإزالة مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الجهود لرصد حالات البناء المخالف للقانون والتعديات المختلفة على الأراضي الزراعية وغيرها من ممتلكات الدولة.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان رصد حالتي تعدي على ارض اصلاح زراعي علي مساحه ٣٠ سهم خارج الحيز العمراني بقرية دوار شعراوي المطاهره البحرية، وتم ردم الأساسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رصد حالتي تعدي على ارض زراعيه بصفط الغربية علي مساحه ٢٢٥متر وتمت الإزالة وتحرير محضر بالواقعة و رصد حالتي تعدي بقرية دمشير علي مساحه قيراطين و ١٢ سهمًا.

وتمت الإزالة الفورية في المهد وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حيث جاء بحضور رؤساء القري و مسؤول قسم الإزالات ومحمود ابو كريشه نائب رئيس المركز والمدينة .

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٨ حالات ازالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث قام يسري محمد نائب رئيس المركز يرافقه مايكل حكيم رئيس حى جنوب وأحمد بهلول مدير إدارة الاشغالات والإزلات بالمركز بإزالة ٤ حالات تعدي علي ارض زراعية على مساحة قيراطين و٧ أسهم بحوض الشيخ إلى جانب ردم حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص خلف البنك الاهلي ورد الشئ الي أصله واعادة الارض الى طبيعتها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار أن أنه تم إزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بقرية بني صامت على مساحة قيراطين مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء