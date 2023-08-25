ضبط 990 قرصًا مخدرًا محظور تداوله في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة عبر موقع "فيسبوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (990 قرص كيميريكا 300).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار في المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد لأي شخص يمارس الاتجار في المواد المخدرة، وتتراوح العقوبة من السجن المشدد لمدة 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وفي المادة 34، يتم تحديد عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع بالسجن المؤبد أو الإعدام حسب وقائع الدعوى، وتخفف العقوبة في حالة المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير أو طبيعية، حيث يتم الحبس لمدة سنة ودفع غرامة تتراوح بين 200 جنيه و5 آلاف جنيه مصري.

أما تعاطي المخدرات، فتنص المادة 39 على عقوبة الحبس لمدة سنة وضعف غرامة مالية لمتعاطي المخدرات، وتزيد العقوبة لمدة عامين إذا كان نوع المخدرات هيروين أو كوكايين.

يلعب نوع وكمية المخدرات المضبوطة دورًا في تحديد العقوبة على التجار والمتعاطين، وتزيد العقوبة بالضعف لتجار مدمني الكوكايين وغيرها من المخدرات.