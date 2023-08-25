الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 990 قرصًا مخدرًا محظور تداوله في القاهرة

المتهم وأقراص كميريكا
المتهم وأقراص كميريكا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة عبر موقع "فيسبوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

txt

إحالة تاجر مخدرات بالخليفة للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (990 قرص كيميريكا 300).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

ضبط عنصر إجرامى مسلح بحوزته مخدرات فى كوم حمادة بالبحيرة

عقوبة الإتجار في المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد لأي شخص يمارس الاتجار في المواد المخدرة، وتتراوح العقوبة من السجن المشدد لمدة 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وفي المادة 34، يتم تحديد عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع بالسجن المؤبد أو الإعدام حسب وقائع الدعوى، وتخفف العقوبة في حالة المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير أو طبيعية، حيث يتم الحبس لمدة سنة ودفع غرامة تتراوح بين 200 جنيه و5 آلاف جنيه مصري.

أما تعاطي المخدرات، فتنص المادة 39 على عقوبة الحبس لمدة سنة وضعف غرامة مالية لمتعاطي المخدرات، وتزيد العقوبة لمدة عامين إذا كان نوع المخدرات هيروين أو كوكايين.

يلعب نوع وكمية المخدرات المضبوطة دورًا في تحديد العقوبة على التجار والمتعاطين، وتزيد العقوبة بالضعف لتجار مدمني الكوكايين وغيرها من المخدرات.

فيس بوك الصحة النفسية قرص كيميريكا صفحة على موقع التواصل الإجتماعى أرباح غير مشروعة القاهرة

الأكثر قراءة

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

"50 ألف دولار" تنهي علاقة والتر بواليا بالأهلى بالتراضى

رئيس البورصة لـ"الدستور": التكنولوجيا المالية وسوق المشتقات والتمويل المستدام أبرز أولوياتنا الفترة المقبلة

مصرفيون وخبراء: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية

يورجن كلوب يحسم مصير صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بمشاركة 100 لاعب.. ختام كرنفال الغربية الأول لشطرنج الناشئين بجامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)