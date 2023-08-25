من ضمنها التعرق.. 6 أسباب لظهور الحبوب والفطريات وطرق الوقاية منها

تظهر الحبوب الفطرية بكثرة في فصل الصيف وخصوصاً للشباب التي تناهز أعمارهم نحو 25 لـ 30 عاماً، وهي تظهر نتيجة التهاب الجلد أو تعرض المصاب بها للتعرق للشديد.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير أصحاب الأعمار المختلفة عن أسباب ظهور الحبوب الفطرية وطرق الوقاية، ويعرف عنها عند إصابة المريض بالتهاب شديد على الجلد تبدأ الحبوب الفطرية في الظهور نتيجة انتقال عدوى للجلد مما ينتج ظهورها بشكل سريع.

وتزامناً مع ظهور وانتشار الحبوب الفطرية على الجلد إذا كان في الوجه أو الجسم، نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للوقاية من انتشار الحبوب الفطرية في الجسم، وذلك وفقاً لموقع "very well health"، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

- أسباب ظهور الحبوب الفطرية

هناك العديد من الطرق الوقائية التي يستطيع الكثير من الناس إتباعها للوقاية من الإصابة بـ الحبوب الفطرية وإليكم أبرز المعلومات الطبية في السطور التالية:

1 - من أبرز الأسباب "التعرق المفرط" الذي يأتي نتيجة السمنة المفرطة أو ممارسة الرياضة الشاقة أو التعرض المباشر للشمس.

2 - استخدام أدويه غير مصرحة من طبيب الجلدية، لذلك يجب استشارة طبيبك أولاً.

3 - ارتداء الملابس الضيقة غير القطنية وهي من أبرز الأسباب التي يمكن أن يصاب الشخص بالحبوب الفطرية.

4 - استخدام منتجات للبشرة مجهولة المصدر دون الذهاب إلى الطبيب.

5 - استخدام متعلقات بشخص آخر، من ضمن الأسباب لتنقل العدوى الجلدية بشكل سريع لبشرتك.

6 - الحكة الشديدة عند ظهور حبوب غريبه في الوجه أو الجسم مما يساعد على انتشارها في باقي الجسم بشكل أسرع.

طرق الوقاية من ظهور الحبوب الفطرية في البشرة أو الجسم

إليكم طرق الوقاية من ظهور الحبوب الفطرية في البشرة أو الجسم بشكل غير مكلف:

1 - أستمر على تناول شرب الماء باستمرار سيحميك من الجفاف.

2 - أرتدي الملابس القطنية خصوصاً في فصل الصيف لحمايتك من امتصاص إشاعة الشمس الضارة.

3 - تابع مع طبيب الجلدية الخاص بك للحصول على كريمات وغسول ومرطبات مناسبه مع بشرتك.

4 - غسل الوجه يومياً مهم جداً لحمايتك من العدوى.