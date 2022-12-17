«ليس للأكل فقط».. الفوائد المذهلة للبقدونس من الجلد إلى فروة الرأس والشعر

البقدونس عنصر أساسي في أطباق السلطة، لأنه عشب يمكن تناوله على مدار السنة بسبب خصائصه الممتازة في مكافحة الأمراض، بالإضافة إلى كونه مفيدًا للمعدة وتحسين صحة الأمعاء.

كما أنه يتمتع بقيمة طبية ممتازة. غالبًا ما يتم التغاضي عن فوائد البقدونس للبشرة لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين سي، مما يعني أنه يغذي البشرة ويقلل التجاعيد والندبات، وفقًا لموقع "هيلثي بيلديز" الطبي.

يؤكد خبراء التجميل والعناية بالبشرة أن استهلاكه يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين داخل الجلد، مما يؤدي إلى مزيد من إصلاح الخلايا وتكاثرها، مما يؤدي إلى نمو أسرع للبشرة الجديدة، يساعد البقدونس أيضًا في مكافحة الهالات السوداء، حيث تعمل الفيتامينات C وK جنبًا إلى جنب مع الكلوروفيل على تفتيح الهالات السوداء والقضاء على الانتفاخ.

كيف يساعد البقدونس في الحفاظ على البشرة من التلف؟

وأوضح الأطباء أن مادة "الأوجينول" الموجودة في البقدونس مفيدة ضد البكتيريا والفطريات، لأنها فعالة ضد حب الشباب والتهابات الجلد وحب الشباب، لأنها يمكن أن تكون أيضًا مطهرًا للمسام، لأنها قد تحرق بشرتك.

كما يخفف زيت البقدونس بزيت الزيتون أو اللوز، ثم استخدمه على وجهك، حيث يمكن أن يساعد تناول الكثير من البقدونس أيضًا في موازنة الدهون في البشرة الدهنية وتنظيف المسام لمنع ظهور حب الشباب، حيث يحتوي البقدونس أيضًا على الزنك الذي يمكنه التحكم في الالتهاب.

يحتوي البقدونس على خصائص مضادات الأكسدة القوية التي تحمي بشرتنا من أضرار الجذور الحرة، كما أنه يبطئ الشيخوخة عن طريق تأخير تشكيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

تساعد المعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والزنك والمغنسيوم والكالسيوم في البقدونس في الحفاظ على صحة بشرتك. يمكنك أيضًا استخدام البقدونس وعصير الليمون لتقليل البقع الداكنة على بشرتك، كل ما عليك فعله هو نقع مجموعة من أوراق البقدونس متوسطة الحجم في ماء دافئ، ثم تقطيعها وسحقها وتطبيقها على بشرتك.

أكد الخبراء أن البقدونس، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكن أن يكون فعالًا جدًا لمشاكل الشعر، لأنه ممتاز في منع التهابات فروة الرأس وتساقط الشعر.