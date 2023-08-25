المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل محاولة اغتياله فى نفق الهرم

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه تلقى تهديدات من الإخوان بتفجيره بسيارته في نفق الهرم.

تفاصيل محاولة اغتيال المستشار ناجي شحاتة فى نفق الهرم

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، “كان معي ضابط الحراسات وقال لي أثناء سيرنا في الطريق بالسيارة، إننا سنغير الطريق وسندخل من ناحية فيصل، فسألته عن السبب، قال لي، أنا واخد معلومة حالًا إن الجماعة الإرهابية واضعة قنبلة في مدخل نفق الهرم، عند مسجد سيدي نصر الدين، فقلت له تمام، لأن من عادتي عدم التدخل في شغل الحراسات، وما يقولونه ألتزم به، لأنهم شايفين شغلهم وعارفينه أكتر مني”.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.