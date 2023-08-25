المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": 40 متهما بحرق كنيسة كفر حكيم

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية حريق الكنيسة بكفر حكيم كان متهم فيها حوالي 40 متهمًا.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القضية تتسم بالإجرام؛ لأن حرق كنيسة في ذلك التوقيت كان جريمة مروعة ومؤسفة لا يقبلها العقل لأنها تضرب باستقرار البلد وتعمل فتنة.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.