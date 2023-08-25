اكتشاف متغير جديد لـ"فيروس كورونا" يثير القلق

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إنه تم الآن اكتشاف متغير شديد التحور لمرض كورونا يسمى BA.2.86 في سويسرا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

يحمل فرع أوميكرون أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من الفيروس مقارنة بـ XBB.1.5، وهو المتغير السائد خلال معظم عام 2023 - وهو رقم يتساوى تقريبًا مع متغير أوميكرون الذي تسبب في إصابات قياسية مقارنة بسابقه.

وتم رصده لأول مرة في الدنمارك في 24 يوليو بعد إجراء تسلسل الفيروس الذي يصيب مريضًا معرضًا لخطر الإصابة بمرض شديد، ومنذ ذلك الحين تم اكتشافه لدى مرضى آخرين ظهرت عليهم الأعراض، وفي الفحص الروتيني بالمطارات، وفي عينات مياه الصرف الصحي في عدد قليل من البلدان.

"BA.2.86" متغير جديد لـ"فيروس كورونا" يثير القلق

وقال عشرات العلماء حول العالم، إنه على الرغم من أهمية مراقبة BA.2.86، فمن غير المرجح أن يسبب موجة مدمرة من الأمراض الخطيرة والوفاة بالنظر إلى الدفاعات المناعية التي تراكمت في جميع أنحاء العالم من التطعيم والعدوى السابقة.

وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، في أول مقابلة لها بخصوص BA.2.86: "لا تزال الأرقام منخفضة".

وأضافت أن عدم ارتباط الحالات المعروفة يشير إلى أنها تنتشر بالفعل على نطاق أوسع، خاصة في ظل انخفاض المراقبة في جميع أنحاء العالم.

يختبر العلماء مدى فعالية لقاحات كوفيد-19 المحدثة ضد BA.2.86، وأشار كيرخوف إلى أن اللقاحات كانت أفضل في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة من الإصابة مرة أخرى.

وقالت ماريون كوبمانز، عالمة الفيروسات الهولندية التي تقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية: "نحن في مرحلة مختلفة تمامًا (من الوباء) عما لو ظهر هذا في العام الأول".

وقال الدكتور نيراف شاه، النائب الرئيسي لمدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الوكالة وآخرين رصدوا السلالة الجديدة الأسبوع الماضي، وعقدوا اجتماعات مع العلماء طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأصدروا تقييم المخاطر يوم الأربعاء ، وتم اكتشاف تسع حالات من هذا القبيل حتى 23 أغسطس، كما تم العثور على البديل أيضًا في مياه الصرف الصحي في سويسرا.

وقال التقييم إنه يبدو أن الاختبارات والأدوية الحالية لا تزال فعالة ضد BA.2.86، على الرغم من أن البديل قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين أصيبوا بكوفيد سابقًا، ولا يوجد دليل حتى الآن على أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة.

ومع ذلك، قال الخبراء إنه يجب أن تؤخذ المخاطر المحتملة على محمل الجد، ويجب أن تستمر المراقبة، إن لم يكن بالمستويات التي تم اتباعها في ذروة الوباء.

وقال فان كيرخوف: "لا يمكن للحكومات أن تتخلى عن الكرة"، مضيفًا أن فيروس كورونا يواصل الانتشار والتطور وإصابة الناس وقتلهم.

قال خبراء الصحة، إن حجم المراقبة اللازمة لتتبع الفيروس يظل سؤالًا مفتوحًا، وتتمتع جميع البلدان التي اكتشفت السلالة الجديدة بقدرة قوية على تحديد التسلسل الجيني، اعتبارًا من ديسمبر 2022، تمكنت 84% من البلدان من إجراء تسلسل لفيروس Sars-CoV-2 داخل البلاد، وفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية.

لكن البيانات المقدمة إلى قاعدة البيانات الدولية GISAID انخفضت بشكل كبير، في الأسبوع الأول من Omicron، تم تقديم أكثر من 200000 تسلسل لفيروس كورونا، الأسبوع الماضي كان حوالي 20 ألف.

وقال تايرا جروف كراوس، عالم الأوبئة الدنماركي في معهد ستاتنز سيروم الذي حدد ثلاث حالات BA.2.86: "عندما نقوم بالتسلسل الآن، فإن الأمر يشبه (العثور) على إبرة في كومة قش".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اختبارات كوفيد-19 انخفضت بنسبة 90% في جميع أنحاء العالم عن الذروة.

وقال الدكتور أشيش جها، الذي شغل منصب منسق الاستجابة لكوفيد-19 في البيت الأبيض حتى يونيو 2023، إن الاختبارات انخفضت أيضًا في الولايات المتحدة، وانخفض التسلسل بنحو 90%.

وقال إن البيانات المستمدة من حالات دخول المستشفيات، وزيارات غرف الطوارئ، والوفيات، وأخذ عينات من مياه الصرف الصحي وتسلسلها، بما في ذلك في المطارات، ساعدت في ملء الصورة العالمية.

وقال جها وآخرون، بما في ذلك وكالة الصحة العامة الأوروبية وكوفاكس، البرنامج العالمي لتوصيل اللقاحات إلى أفقر الناس في العالم، إن مراقبة فيروس كورونا والدفاعات يمكن إعادة تنشيطها في حالة حدوث موجة عدوى كبيرة.