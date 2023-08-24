بعد اكتشاف حالتين في مصر.. ما هي الإجراءات الوقائية لمواجهة متحور كورونا الجديد؟

بات متحور كورونا الجديد «إي جي 5» والمعروف إعلاميًا بـ«إيريس» يهدد حياة الكثيرين حول العالم، بعد أن تعالت خلال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من انتشار متحوراتٍ جديدة لفيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات خلال هذا الصيف.

وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3220 إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في إحدى وخمسين دولة، حتى النصف الأول من أغسطس الجاري، بدأت السلالة الجديدة محور اهتمام بين المواطنين، دفعهم ذلك إلى البحث حول الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروسات قد تطرأ في الوقت الحالي.

كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، ويمكن لأي شخص أن يصاب بـ متحور كورونا الجديد "إي جي 5" وأن يصاب بمرض خطير أو يموت في أي عمر، لذلك فإن أفضل طريقة لمنع انتقال العدوى وإبطائها هي أن تكون على علم جيد بالمرض وكيفية انتشار الفيروس.

احمِ نفسك والآخرين من العدوى من خلال البقاء على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، وارتداء قناع مناسب، وغسل يديك أو استخدام مطهر يحتوي على الكحول بشكل متكرر، واحصل على التطعيم عندما يحين دورك واتبع الإرشادات المحلية.

حسب خبراء الصحة، يمكن أن ينتشر الفيروس من فم أو أنف الشخص المصاب في جزيئات سائلة صغيرة عند السعال أو العطس أو التحدث أو الغناء أو التنفس، وتتراوح هذه الجسيمات من قطرات الجهاز التنفسي الكبيرة إلى الهباء الجوي الأصغر.

ووفقًا لما أكده أطباء متخصصين، فإنَّه من المهم ممارسة آداب الجهاز التنفسي، على سبيل المثال عن طريق السعال في المرفق المثني، والبقاء في المنزل والعزل الذاتي حتى التعافي إذا شعرت بالتوعك.

في هذه السطور تستعرض «الدستور» أفضل الإجراءات الوقائية التي يُمكن اتباعها لمجابهة متحور كرونا الجديد ومن الإصابة به.

احمِ نفسك ومن حولك

- يجب الحصول على التطعيم بمجرد أن يأتي دورك واتبع الإرشادات المحلية بشأن التطعيم.

- حافظ على مسافة جسدية لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، حتى لو لم يبدو أنهم مرضى، وتجنب الحشود والاتصال الوثيق.

- ارتدِ قناعًا مناسبًا عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنًا وفي أماكن سيئة التهوية.

- نظف يديك بشكل متكرر بفركهما بمحلول كحولي أو بالصابون والماء.

- إذا ظهرت عليك أعراض أو كانت نتيجة اختبار متحور فيروس كورونا الجديد إيجابية، فاعزل نفسك حتى تتعافى.

حافظ على النظافة الجيدة

من خلال اتباع النظافة التنفسية الجيدة، فإنك تحمي الأشخاص من حولك من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا ومتحور كورونا الجديد، لذا يجب عليك الآتي:

- قم بتنظيف يديك بشكل منتظم وشامل إما باستخدام مطهر كحولي لليدين أو بالماء والصابون، حيثُ يؤدي ذلك إلى القضاء على الجراثيم التي قد تكون على يديك، بما في ذلك الفيروسات.

- قم بتغطية فمك وأنفك بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلص من المناديل المستعملة فورًا ونظف يديك بانتظام.

- قم بتنظيف الأسطح وتطهيرها بشكل متكرر، خاصة تلك التي يتم لمسها بانتظام، مثل مقابض الأبواب والحنفيات وشاشات الهاتف.