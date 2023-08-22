"الصين في المقدمة".. دول تفشي متحور كورونا الجديد "إي جي 5"

وجهٌ جديدٌ لفيروس كورونا 19 يُطل بأعراضٍ جديدة أو بتهديداتٍ لعالمٍ لم يبرأ بعد من كابوس وباء كورونا، الذي أدخل الكرة الأرضية لنحو عامين في نفقٍ مُظلم، ما زالت دول عدة تعاني من تداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

"إي جي 5" هو الاسم العلمي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على أحدث طفرة تنتمي لسلالة "أوميكرون" أحد متحورات "كوفيد 19"، لكن "إيريس" بات الاسم الشائع لذلك الوافد الجديد، الذي باغت عددًا من دول العالم بانتشار سريع خلال الصيف، يُرجعهُ الخبراء للتجمعات في هذا الفصل، ولانخفاض مستويات المناعة، لدى العديدين منذ ضربة كورونا.

«الدستور» تستعرض في هذا التقرير، عدد الدول التي سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد وعدد الحالات في كل دولة.

المركز الأول: الصين بـ2247 حالة وتعتبر هي الـدولـة الأكـثـر إصابـة بالـمـتحور الـجديد.

المركز الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية بـ1356.

المركز الثالث: كوريا الجنوبية بأكثر من 1000 إصابة.

المركز الرابع: اليابان بأكثر من 800 إصابة.

المركز الخامس: كندا بـما يُقارب من 400 إصابة.

المركز السادس: أستراليا وسينغافورة، بما يتراوح بين 154 و158 إصابة بنسبة.

وفي المركز الأخير: المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وأسبانيا، لم تتخط أي منها نسبة 2% من مجمل الإصابات حول العالم بما يتراوح من 100 و150 إصابة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في النصف من أغسطس الجاري، رصدها لـمتحور كورونا الجديد، مُحذرة في بيان، من أنه سريع الانتشار رغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.

انتشار سريع للمتحور الجديد

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في 5 مايو الماضي أن فيروس كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ عالمية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تفشيه، وحذر المسؤولين في ذلك الوقت من أن هذه الخطوة لا تعني أن تهديده للصحة العامة قد انتهى.

وأكدت المنظمة في بيان، أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى التي رُصدت مسبقًا، مشيرة إلى استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري في العالم.

وقالت المنظمة العالمية، إن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة، مقارنة بالمتحورات الأخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي جي 5" أكثر من سبعة عشر فالمئة خلال أربعة أسابيع فقط.