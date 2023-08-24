الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يسبب الإجهاد العقم ويؤثر على الخصوبة؟.. التفاصيل وكيفية إدارتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تتمحور حياة معظم الأزواج حول الحمل والإنجاب بعد بضع سنوات من التواجد معًا، ونتيجة لذلك، إذا واجهوا تحديات أثناء الحمل، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط عاطفية وعقلي لدى كلا الزوجين، ويمكن أن يكون رد فعل التوتر ناجماً عن الحالة النفسية للشخص، حيث يعد العقم من أهم صعوبات الحياة التي يمكن أن تؤدي إلى الضغط النفسي، ومن أكثر الأمراض النفسية شيوعاًا بين مرضى العقم هي القلق والحزن والتوتر.

لن يضر التوتر بقدرتك على إنجاب طفلك، ولكن قد تتعطل عملية الإباضة لديك. إليك كيف يمكن للأزواج إدارة التوتر لتجنب العقم عند الرجال والنساء.

بحسب «Top Sante»، يوصف الفشل في الحصول على الحمل بعد اثني عشر شهرًا من الجماع غير المحمي إذا كان عمر الشريكة أقل من 35 عامًا أو خلال ستة أشهر عند النساء فوق سن 35 عامًا، بالعقم.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن واحدة من كل عشر نساء في سن الإنجاب تواجه صعوبة في الحمل أو الاستمرار في الحمل حتى نهايته، وعادة ما يكون هناك سبب جسدي، مثل انسداد قناة فالوب، ولكن مع مرور الأشهر دون حدوث حمل، قد يبدأ التوتر، وعلى الرغم من أن الدراسات لم تظهر علاقة واضحة بين علاجات التوتر وفرص الحمل، فإن تحسين الصحة العقلية يعد دائمًا فوزًا.

كيف يمكنك السيطرة على حدث لا يمكن التنبؤ به من أجل التخفيف من التأثير المحتمل للتوتر على خصوبتك؟

 

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وفقًا لـ«Top Sante» فإنَّ التحكم في مستويات التوتر لديك من خلال التمارين الرياضية واليوغا والتأمل والعلاج السلوكي المعرفي والعلاج الفردي والجماعي وممارسات الوعي الذهني. وبما أن العقم هو مصدر شائع للكآبة والقلق، فمن المهم بشكل خاص إعطاء الأولوية للمساعدة في مجال الصحة العقلية، والتي أصبحت الآن متاحة بسهولة خلال علاجات الخصوبة.

1. ابذل جهدًا لمعالجة الأمور الخارجية التي قد تسبب لك التوتر. احرص على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وخصص وقتًا للأصدقاء، وركز على تقوية علاقتك إذا كانت لديك واحدة.

2. احصل على المساعدة من شريكك - وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، يجب على الأزواج الذين يتأثرون عاطفيًا بالعقم أن يكونوا متقبلين للعلاجات النفسية

وفقًا لدراسة أخرى أجريت عام 2017، فإن الدعم النفسي للأزواج الذين يتلقون علاجات الخصوبة يمكن أن يخفض مستويات الكورتيزول والانزعاج العقلي، وكل ذلك يمكن أن يعزز نتائج الحمل.

وعلى الرغم من أن التوتر قد لا يسبب العقم بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى عوامل نمط الحياة التي تجعل الحمل أكثر صعوبة، بحسب خبراء الصحة.

الإنجاب العقم انجاب الأمراض والوقاية سن الإنجاب علاجات الخصوبة

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