الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أطباء يحذرون النساء.. الصيام المتقطع خطر وقد يتسبب في زيادة العقم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد التغذية الصحية اهتمامًا متزايدًا في العقود الأخيرة، حيث يسعى الكثيرون لاستكشاف أنظمة غذائية جديدة قد تكون لها فوائد صحية عديدة.

واحدة من هذه الأنظمة التي اكتسبت شهرة واسعة هي "الصيام المتقطع"، إلا أنه في الآونة الأخيرة، أثارت الدراسات العلمية الجديدة قلق الأطباء حول آثارها الجانبية على صحة النساء، ولا سيما بالنسبة للعقم.

الصيام المتقطع يشير إلى نظام غذائي يتضمن فترات من الصوم المتناوب بين فترات الأكل والصيام بشكل دوري، وبينما يعتبر الصيام المتقطع فعالًا في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة للبعض، إلا أن الأطباء يحذرون من آثاره على جسم المرأة وخصوبتها، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

أجريت العديد من الدراسات العلمية حول العلاقة بين الصيام المتقطع والعقم عند النساء، وقد أظهرت بعض هذه الدراسات وجود آثار جانبية غير معروفة للصيام المتقطع، قد تؤثر سلبًا على النظام الهرموني للمرأة وتتسبب في تعطيل عملية الإباضة والتبويض.

أكدت دراسة جديدة، أن النساء اللواتي يمارسن الصيام المتقطع بشكل متكرر قد يتعرضن لخطر أعلى من الإصابة بمشاكل الخصوبة وتأخر الحمل، بل قد يتعرضون للعقم النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع قد يؤثر على مستويات الهرمونات المسئولة عن الإباضة ونمو الجنين، مما قد يزيد من خطر حدوث تشوهات خلقية أو ضعف الحمل، وبالتالي فإن الأطباء ينصحون النساء الراغبات في تحقيق الحمل أو الحفاظ على صحتهن الإنجابية بتجنب الصيام المتقطع أو التشاور مع أطبائهن قبل البدء في هذا النظام الغذائي.

بشكل عام، يجب أن تكون التغذية السليمة والتوازن الغذائي جزءًا أساسيًا من رعاية صحة المرأة، وعلى الرغم من أن الصيام المتقطع قد يعرض بعض الفوائد الصحية للبعض، إلا أنه يتطلب دراسة وتقييم دقيق لتأثيراته السلبية المحتملة على العقم عند النساء، لذا ينبغي على الأطباء توعية النساء قبل الاستمرار عليه.

التغذية الصحية الصيام المتقطع تشوهات خلقية دراسة جديدة فقدان الوزن أسباب العقم

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