الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحدث التطورات الطبية لعلاج العقم وكيفية معرفة المشكلة من البداية

أسباب العقم
أسباب العقم

يعتبر العقم من أكثر المشكلات المزعجة للكثيرين، فالعقم هو عدم القدرة على الإنجاب بعد محاولات متكررة لمدة عام على الأقل دون استخدام أي وسيلة منع حمل. 

يؤثر العقم على ملايين الأزواج في جميع أنحاء العالم ويسبب لهم مشاعر من الحزن والإحباط والنقص، فالكثير من الأزواج يحلمون بتحقيق حلم الأبوة والأمومة وتكوين أسرة سعيدة، لكنهم يواجهون صعوبات في تحقيق هذا الحلم بسبب مشاكل صحية أو عوامل بيئية أو نفسية تؤثر على خصوبتهم.

هناك تطورات علمية وتكنولوجية كبيرة في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب، التي تهدف إلى مساعدة الأزواج المصابين بالعقم على تحقيق حلمهم بإنجاب طفل، فهذه التقنيات تشمل مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تساعد على دعم عملية التخصيب والحمل، مثل التلقيح الصناعي، والإخصاب خارج الرحم، والتبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة، وغيرها، وفقًا لما ذكره الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد وأمراض الذكورة.

نوه "سليمان" أنه قبل اللجوء إلى هذه التقنيات، يجب على الأزواج المتزوجين أولاً معرفة المشكلة من البداية، وذلك بزيارة طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد أو في طب الذكورة والخصوبة، لإجراء فحوصات طبية شاملة لتشخيص سبب العقم وتحديد نسبة خصوبتهم.

كما يجب على الأزواج اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتحسين صحتهم ونظامهم الغذائي ونمط حياتهم، لزيادة فرص حدوث الحمل بشكل طبيعي.

أسباب العقم:

العقم قد يكون ناتجاً عن مشكلة في أحد الزوجين أو كلاهما، أو قد لا يتم تحديد سبب واضح له. بعض الأسباب المحتملة للعقم هي اضطرابات في إنتاج أو نقل الحيوانات المنوية عند الرجال، مثل قلة ضعف حركتها، أو شكلها غير الطبيعي، أو انسداد في القنوات المنوية، أو التهابات في الخصية أو البروستاتا، أو عوامل وراثية، أو ضعف في الانتصاب أو سرعة القذف.

كما أن اضطرابات في إباضة البويضات أو انسداد في الأبواق عند النساء، مثل اضطرابات هرمونية، أو تكيس المبايض، أو انتباذ بطانة الرحم، أو التهابات في الحوض، من أشهر الأسباب للعقم عند النساء.

هل يوجد علاج للعقم؟

أكد سليمان، يوجد علاجات فعالة للعقم، لكنه يعتمد على سبب العقم وعوامل أخرى مثل عمر الزوجين وصحتهما ورغبتهما، فبعض الخيارات العلاجية هي الأدوية، والتي  تستخدم لتنظيم الهرمونات أو تحفيز الإباضة أو تحسين جودة الحيوانات المنوية أو علاج بعض الأمراض التي تسبب العقم.

يمكن استخدام الجراحة، لإصلاح بعض التشوهات أو الانسدادات في الأعضاء التناسلية أو إزالة بعض الأورام أو التليفات أو الالتصاقات، بالإضافة إلى التلقيح داخل الرحم، حيث  يتم إدخال الحيوانات المنوية والمركزة مباشرة في الرحم في وقت قريب من الإباضة، لزيادة فرص التخصيب.

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