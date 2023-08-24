السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد الإسكندرية تشارك في المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أناب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة لحضور ختام فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري "دوي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة "يونيسف"، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأطفال والنشء باعتبارهم نواة المستقبل.

وأكدت “مسعود”، على إهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بمحافظة الإسكندرية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق الطفل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية للعمل علي حماية الأطفال ورعايتهم.

وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى لتنمية المهارات الحياتية.

وأشارت السكرتير العام المساعد، أن هذه المبادرة تأتي من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، وهو ما يؤكد الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، وانطلاقًا من هذا الدور تسعى محافظة الإسكندرية إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس، من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقي في إعداد البرامج التي من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعي المجتمع بحقوقهم في ضوء سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ الإسكندرية مبادرة دوى تمكين الطفل المصري الطفل المصري محافظة الاسكندرية

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