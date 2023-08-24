ترتفع معدلات البحث عن الأوراق المطلوبة بعد القبول فى المعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي 2023 لتجهيزها من أجل التقديم بها بعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الاول الابتدائي بالأزهر 2023.

الأوراق المطلوبة بعد القبول فى المعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي 2023

في التقرير التالي، نعرض الأوراق المطلوبة بعد القبول فى المعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي 2023 ورابط الاستعلام عن نتيجة القبول في المعاهد الأزهرية وشروط السن للعام الدراسي القادم 2023/2024.

تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم بعد القبول في المعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي في التالي:

استمارة التقديم الإلكتروني بعد طباعتها

أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة وصورتين منها

طلب التحاق بالمعاهد الازهرية

6 صور 4*6 بخلفية بيضاء للطفل المتقدم مكتوب أسفلها اسم الطفل

صورة بطاقة الأب والأم الشخصية سارية ومسجل عليها رقم التليفون الخاص بولي الأمر

فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي لإثبات محل الإقامة.

الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

البطاقة الصحية للطفل (التأمين الحمراء أو الزرقاء) وصورة منها.

كشف طبي معتمد من التأمين الصحي للطالب من الأمراض المعدية

عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي بقيمة 15 جنيه

طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات

دوسيه بلاستيك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي بالأزهر 2023

من خلال بوابة الأزهر الالكترونية يمكن الاستعلام عن نتيجة التقديم لمرحلة الصف الأول الابتدائي وفق ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية

يكون الاستعلام من خلال البوابة الالكترونية للأزهر الموجودة هنا

https://azhar.gov.eg/tnsek/?fbclid=IwAR0GAHlIxKRehWOSkfagAKg3EYFZG7tmZppjyOXpVOjguKIb4t10v0n6_ng

بعد الضغط على الرابط تفتح صفحة جديدة مكتوب فيها

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة التنسيق الالكتروني

بعدالضغط عليها تظهر صفحة جديدة مكتوب فيها

اكتب الرقم القومي للتلميذ (الرقم المكتوب في شهادة ميلاد التلميذ)

ثم اضغط على كلمة بحث كي تظهر نتيجة التنسيق

مع العلم أن قطاع المعاهد الأزهرية حدد سن القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي 2023 في المعاهد الأزهرية من سن 6 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى 9 سنوات.