الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير صناعى: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" انتصار للسياسة الخارجية

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

علق المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، على انضمام مصر لتجمع البريكس مع مصر والسعودية والإمارات اعتبارًا من يناير 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن انضمام مصر لمجموعة “بريكس” انتصار للسياسة الخارجية المصرية يعود بالنفع اقتصادياً.

وأضاف أن هناك 40 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، بينما تقدمت 23 دولة رسميًا بطلبات على رأسهم مصر والسعودية والإمارات الأرجنتين وإيران وإندونيسيا ونيجيريا.

وأشار إلي أن ضم أعضاء جدد إلى الخمس المؤسسين يرفع مساهمة دول البريكس من 31.5٪ الى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030 بينما تبلغ حصة مجموعة الدول السبع الحاليه 30٪ فقط.

الخبير الصناعي اكسترا نيوز “بريكس” مال وأعمال مصر والسعودية والامارات

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