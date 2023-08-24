الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا يعنى انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" كعضو دائم؟

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

كشف الخبير الاقتصادي د.مصطفي بدرة عن ماذا يعني انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” كعضو دائم.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن مجموعة بريكس دعت مصر للانضمام إلى عضويتها اعتبارًا من يناير 2024.

أضاف:" بكل التأكيد هذا فخر لمصر أن يتم اختيارها اليوم مع 6 دول للانضمام لتجمع البريكس، والاختيار وفق معايير أن معدل النمو في زيادة والتحسن في القدرات الاقتصادية لهذه الدولة، من بين 40 دولة".

وأشار إلى أن هناك الكثير من العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية والتبادل التجاري بين دول البريكس وأيضًا الدول التي تم اختيارها نظرًا لأن مصر لها ثقل كبير جدًا خلال الفترة الماضية في تحسين القدرات الاقتصادية من تحسين البنية التحتية والأوضاع المعيشية.  

مال وأعمال اكسترا نيوز “بريكس” مصطفى بدرة مصر

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