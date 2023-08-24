الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان العربى يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

عبدالرحمن العسومي
عبدالرحمن العسومي

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بانضمام 3 دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى مصر، والمملكة العربية السعودية والإمارات، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

أضاف هذا التجمع كونه يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية، واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.

وأكد أن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.

البرلمان العربي الإمارات المملكة العربية السعودية مصر اكسترا نيوز تجمع بريكس

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